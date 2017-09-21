21 сентября на Финансовом комитете в Даугавпилсской думе депутаты рассмотрели вопрос о взятии кредита в Госкассе в сумме 1 326 774 евро (150 000 в 2017 году, и 1 176 774 евро в 2018 году).

Займ предполагается взять сроком на 20 лет, с началом выплаты в марте 2019 года.



Деньги необходимы на реализацию проекта повышения энергоэффективности Даугавпилсского Дворца культуры, расположенного по адресу ул.Смилшу, 92.



Помещения и инфраструктура ДК состарились, в результате чего происходит большая потеря тепла, которая влечет за собой высокие счета за обслуживание.



В рамках проекта также планируется благоустроить прилегающую к Дворцу культуры территорию.



Согласно документации, время исполнения проекта - с февраля 2017 года до апреля 2019 года.



Общая стоимость проекта составляет 2,8 млн. евро.