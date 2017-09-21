Начиная с сентября открыли хоккейный сезон воспитанники Даугавпилсской детско-юношеской спортивной школы. Юные хоккеисты тоже во всю пробуют себя в игровой практике – благо дело — это возможно во всех возрастных категориях, потому как Республиканский детско-юношеский чемпионат стремительно начинает набирать обороты. Уже есть первые результаты, которые пока радуют.

Так в группе U-18 сыграно две игры. 9 сентября наши юноши играли с Елгавой и победили со счетом 3:2. Результативными игроками стали Артур Понтаг, забивший 2 шайбы и Максим Галилеев, поразивший ворота соперника третьим голом. 16 сентября ребятам совсем мало не хватило до победы, они сыграли с рижанами со счётом 1:2. За игроком Владиславом Барковским забитый гол.



Группа U-16 пока только радует: из трех проведенных матчей – 3 заслуженные победы. Все игры прошли у себя дома. 3 сентября в матче с Даугавой наши победили - 4:3, 10 сентября – в матче с HS Rīga 2003 – победа – 3:2, 17 сентября Даугавпилчане буквально разгромили IHS/Prizma со счетом 12:2. После трех игр можно выделить и фаворитов. Среди них Артём Третьяков – 6 забитых шайб и 8 результативных передач, Глеб Войно – 7 голов и 5 голевых передач, Максим Галилеев – 2 шайбы и 7 результативных передач.



В группе U-14 – пока высокие достижения в перспективе. 16 сентября в игре с Kurbads 04 наши ребята проиграли 9:1. Следующая игра - с Вентспилсской Вентой 23 сентября. Есть надежда, что первый проигрыш не скажется боевом настроении даугавпилчан и они найдут в себе силы бороться на чужом ледовом поле.



Надеемся на успехи группы U-12. 10 сентября в матче с Елгавскими сверстниками наши мальчишки проиграли со счетом 2:1. Ворота противника поразил капитан нашей команды – Павел Никитин. Следующая игра – 1 октября в Риге. Пожелаем им удачи!



Самые молодые игроки из группы U-10 в регулярных играх чемпионата Латвии этого сезона пока не играли, но приняли участие в 2 турнирах, в каждом из которых учавствовали по 8 команд. Наши юные хоккеисты показали хорошие результаты, заняв в каждом из турниров 4 место.