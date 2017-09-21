Даугавпилсская дума объявила конкурс на разработку проекта строительства трибун и установки модульных зданий возле футбольного поля на ул. Стадиона,1 в Даугавпилсе. Предположительная цена закупки составит 30 000 евро (без PVN).

При разработке проекта нужно будет предусмотреть перемещение столбов освещения, пешеходные дорожки к футбольному полю и к автостоянке, ограждение территории, трибуны для зрителей на 1500 человек, модульные здания контейнерного типа, а также все необходимые коммуникации. Планируется оборудовать 2 раздевалки на 25 человек с 5 душами, 3 туалетами и массажным помещением в каждой из них; 2 раздевалки на 25 человек с 2 душами, 1 туалетом; 1 раздевалку для судей на 10 человек с 3 душами и туалетом, 1 раздевалку для тренеров также на 10 человек с 3 душами и туалетом. Помимо этого будут оборудованы 3 туалета для посетителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями, помещение кассы и охранника, помещение для хранения инвентаря и оборудования. Напротив зрительских трибун хотят построить платформу для съемок матчей, на которую одновременно можно установить и электронное табло результатов игр.



Свои предложения фирмы-претенденты могут подавать до 2 октября.