 В 2017 году исполняется 15 лет Дневному центру “ Saskarsme ”. В то время, в 2002 году, он назывался «Дневной центр для пенсионеров и инвалидов». Сегодня это структурное подразделение Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления “Социальная служба” обеспечивает социальные услуги высокого качества для различных категорий клиентов и реализует целый ряд программ социальной реабилитации. Цель Дневного центра - социальная реабилитация лиц разного возраста, лиц с инвалидностью, лиц с нарушениями умственного характера, уменьшение социальной изоляции представителей групп риска, предоставление знаний и навыков, обучающие процессы, которые предоставляет клиенту возможность интегрироваться в общество и повысить самооценку.

 Дневной центр “ Saskarsme ” обеспечивает:

• консультативную поддержку социальных работников и других специалистов;

• возможности проведения свободного времени;

• возможности для клиентов участвовать в различных мотивационных и социальных реабилитационных программах;

• возможности для клиентов участия в общественной деятельности и других занятиях в группах;

• возможности для клиентов, посещать культурные и спортивные мероприятия;

• возможности для клиентов участия в других видах совместной деятельности.

Клиенты Дневного центра “ Saskarsme ”:

• лица пенсионного возраста;

• семьи с детьми;

• лица с инвалидностью;

• лица, после тяжелой, длительной болезни;

• безработные.

С 25 до 29 сентября в дневном центре “ Saskarsme ” на ул. Лиепаяс 4 пройдет цикл мероприятий, посвященный 15-летию создания Центра.

25 сентября. День выставок работ кружков

13.00 Выставки кружков:

• ”Плетение из бисера”. Рук. С. Лиелбарде (14. каб.)

• ”Декупаж” . Рук E. Картавенкова (14. каб.)

• “Цвет”. Рук. В.Воротникова (14. каб.)

• ”Садоводы” Рук. Е.Микуцка (15. каб.)

• ”Выставка кукол” Автор В. Нипан (15 .каб.)

• ”Умелая хозяюшка” мастер-класс А. Овчарова (кафе)

В 15:00 Подведение итогов дня для участников мероприятий

26 сентября. День поэзии и искусства

В 13.00, в актовом зале. Участники:

• A. Галлер

• Л.Вилюма

• Е. Коноплев

• A. Сазанкова

• Л.Чуксте

• Л. Матвеева

• Кружок “Диалог”, Рук. А. Tерехова

• Кружок “Человек. Искусство. Литература.” Рук. Л.Чуксте

• Выставки кружков: “Латгальский сюжеты” . Рук. М. Сафронова

В 15:00 Подведение итогов дня для участников мероприятий

27 сентября. День песни и танца

В 13.00, в актовом зале. Участники:

Солисты, дуэты и ансамбли:

• “Надежда” Рук. Л. Пракапавичиене

• “Дружба” Рук. И.Кралика

• “Иней” Рук. С. Алмакаев

• “Душа поет” Рук. Р.Вахрушева

• “Лира” Рук. А. Сивакова

Танцевальные группы: ”Улыбка” и “Мечта” . Рук. Т. Лапковска

Мини-театр “PENSIONĀRIŅŠ” . Рук. Л. Матвеева

В 15:00 Подведение итогов дня для участников мероприятий

28 сентября . День здоровья, возможностей проведения досуга, спорта

13.00

• ”Школа здоровья” Рук. Т. Лапковска, рук. психолог В. Гришина, муз. рук. И.Кралика, муз. сопровождение А. Сивакова

• ”Грация” (гимнастика) Рук. В. Репко

В 14.00 Спортивные секции

• Соревнования по дартс общества Инвалидов Рук. Ф. Валтерс

• Бильярдные соревнования Рук. Р.Вилцане

В конференц-зале :

Семинар-тренинг “Как лечиться без лекарств” . Инструктор Л. Рыбкина

14.20 в Актовом зале

Лекция “Замки Латвии” Кружок путешественников. Рук. А. Mошанс.

В 15:00 Подведение итогов дня для участников мероприятий

29 сентября в 13.00 состоится заключительное праздничное мероприятие. Вход по пригласительным билетам.