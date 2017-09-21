17 сентября 2017 года в белорусском городе Миоры прошел VI экологический фестиваль «Жураўлі і журавіны Міёрскага края”, почетными участниками которого стали танцевальный ансамбль «Лянок и вокальный ансамбль «Пралески» Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК).

Традиционный фестиваль, название которого переводится как «Журавли и клюква Миорского края», уже является культурным и экологическим брендом этого небольшого городка на Витебщине. Несколько лет назад район реализовал крупный международный проект, используя свое главное природное богатство – национальный заказник «Ельня». Это крупнейшее в Европе болото с богатой флорой и фауной. На Ельне гнездятся журавли и редкие виды птиц, а еще с изобилием растет клюква. Журавли и клюква дали название экофестивалю, на который приезжают высокие должностные лица, экологи, орнитологи и фотохудожники. Они могут наблюдать за птицами в бинокли, фотографировать, пройти по деревянным мосткам, проложенным вглубь болота, или посетить визит-центр, где расскажут и покажут все богатства Ельни.

В этот раз погодные условия не благоволили прогулке по болоту. Однако ни сильный ветер, ни дождь не испугали участников и гостей фестиваля. Шумела ярмарка, зазывали сельские подворья, бойко шла торговля клюквой, за которой стояла очередь. Буквально за несколько минут до начала фестивального концерта неожиданно дождь прекратился, о чем шутили друзья: артисты из Даугавпилса привезли в Миоры хорошую погоду.

Начиная с самого первого фестиваля, желанными гостями Миор являются творческие коллективы соотечественников из Даугавпилса. Открыл концертную программу вокальный ансамбль «Пралески» (руководитель Анастасия Малышева) латгальской народной песней с переводом на белорусский язык. На фестивале «Жураўлі і журавіны Міёрскага края” состоялся дебют латгальской кадрили в исполнении танцевального ансамбля «Лянок» (руководитель Марина Медунецкая). Белорусские танцы перемежались песнями на белорусском и латышском языках. Зрители дарили артистам шедрые аплодисменты, а их особого внимания были удостоены юные танцоры Валерий Медунецкий и Людмила Малыгина с «Русской кадрилью».

Начальник отдела культуры Миорского райисполкома Александр Тронькин сердечно поблагодарил партнеров за выступление, вручив фестивальные сувениры.

Центр белорусской культуры Даугавпилсской городской думы и Отдел культуры Миорского районного исполнительного комитета связывает Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и многолетнее партнерство. В рамках культурного обмена теперь Даугавпилс ждет артистов из Миор на традиционный осенний фестиваль «Белорусский кирмаш».