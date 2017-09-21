18 сентября были завершены восстановительные работы на муниципальной дороге 72-27 “Kščeva – Papuļi” (p.k. 30+00 – 95+00).

Работы проводились на участке длиной 6,5 км. Ремонт дорожного полотна проводила фирма SIA “BauForm” в августе и сентябре. Общая стоимость работ составила 42 842,65 евро. Благодаря средствам, выделенным из автодорожного фонда Даугавпилсского края, было улучшено дорожное покрытие. Теперь жители Медумской волости и местные крестьяне могут смело пользоваться восстановленной дорогой.