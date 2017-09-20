20 сентября Даугавпилсская городская дума объявила конкурс на закупку трамваев для предприятия "Daugavpils satiksme".

В рамках конкурса предполагается купить 8 четырехосных новых трамвайных вагонов.



Согласно технической спецификации каждый вагон должен иметь не менее 27 посадочных мест, быть оборудован тремя дверьми с одной стороны. В вагоне должно быть не менее восьми камер видеонаблюдения. Срок гарантийного обслуживания вагонов составляет 2 года с момента установки вагона на рельсы.



Заявки от претендентов принимаются до 10 часов утра 24 октября только в электронном виде. Помимо пакета документов с предложением на конкурс должна быть оплачена гарантийная сумма в размере 40 тысяч евро.



Уже традиционно, ни одна закупка трамваев в Даугавпилсе еще не прошла гладко. На кону миллионы евро, поэтому история приобретения Даугавпилсом дружественного к среде транспорта знает не только объявление конкурсов, но и их внезапное прекращение, бесконечные обжалования и отмену результатов.



Будет ли удачной очередная попытка купить трамваи для города - покажет время.