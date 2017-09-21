В этом году Европейская неделя здоровья будет проходить с 23 по 30 сентября, с целью создания условий для здоровой, физически и духовно развитой личности через спортивные мероприятия и соревнования, привлечения жителей Даугавпилса к активному образу жизни и популяризации здорового образа жизни.

В рамках проекта «Мероприятия, способствующие здоровью и профилактике заболеваний для жителей Даугавпилсского самоуправления» Даугавпилсская дума предлагает жителям 27 сентября посетить лекцию и практическое занятие, на котором будет рассказываться об упражнениях и физической активности для укрепления здоровья и профилактики, а также о видах определения пульса и его границ у тренирующихся. Занятия проведет д-р биол. Ирэна Каминска. Мероприятие пройдет в новом корпусе Даугавпилсского университета ул. Парадес 1А с 17.00 до 20.00. Участникам предлагается прийти в спортивной одежде и носках.

В свою очередь 29 сентября в велопарке на Эспланаде для всех заинтересованных предлагается опробовать лабиринт ориентирования. На ограниченной лентами территории будет сооружен лабиринт, который точно отображен на карте. На ней расположены контрольные пункты, которые надо в определенном порядке посетить, не пересекая ленту. Данное мероприятие подходит всем и нет ни одной причины волноваться о том, что можно заблудиться. Лабиринт можно будет покорить с 15.30 до 18.30. Участие в мероприятии бесплатное.

Главный организатор мероприятия говорит: Если хотите опробовать такой вид спорта как ориентирование, но боитесь заблудиться в лесу, или трудно добраться до места проведения соревнований по ориентированию, то лабиринт ориентирования пройдет именно в центре города, и это отличная возможность познакомиться с ориентированием при знакомых и надежных обстоятельствах. Приглашаю всех опробовать, как это – найти самому свою дорогу!»



Больше информации здесь: http://okstiga.com

Подать заявку на мероприятие можно здесь: https://goo.gl/forms/4JOvhVnmmUD1pI9M2



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veicināšanas un slimību profilakses

pasākumi Daugavpils pašvaldībā”

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