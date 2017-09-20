Министр земледелия Янис Дуклавс сегодня встречается в Краславском крае с фермерами, руководителями самоуправлений, пострадавших от наводнения, чтобы на месте получить более широкое представление о размерах причиненному сельскому хозяйству ущерба.

Как цитирует слова министра пресс-служба Министерства земледелия, "наводнение сильно затронуло многие латгальские хозяйства, уничтожив урожай и причинив крестьянам большой ущерб. Поля залиты водой. По этой причине нельзя собрать ни зерновые, ни картофель, ни другие культуры. Кроме того, вода стоит и на лугах. Из-за этого нельзя вывезти заготовленное сено для животноводческих хозяйств. Ситуация была очень тяжелой уже после ливней, прошедших во второй половине августа, но после сильных и продолжительных дождей на этой неделе, положение еще более ухудшилось. Минземледелия уже удалось привлечь имеющиеся в его распоряжении средства для поддержки пострадавших хозяйств. И я призываю всех фермеров, которые понесли ущерб, использовать эту возможность".



Фермеров, чьи поля с сельскохозяйственными культурами были залиты водой, просят до 2 октября подавать заявки в региональные центры Службы поддержки села и Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования и приглашать специалистов для изучения ситуации на месте и определения ущерба. Для хозяйств, выращивающий гречку и кукурузу, заявки будут приниматься до 15 октября.



По состоянию на 19 сентября уже поступило 855 заявок на получение компенсации за ущерб сельскохозяйственным культурам на площади 22 400 гектаров.



Как уже сообщал BaltNews.lv, режим ЧС был объявлен в Аглонском, Балтинавском, Балвском, Цибласком, Дагдском, Даугавпилсском, Илукстском, Карсавском, Ливанском, Лудзенском, Прейльском, Резекненском, Риебиньском, Ругайском, Варкавском, Вилякском, Вилянском, Зилупском, Алуксненском, Екабпилском, Мадонском, Лубанском, Гулбенском, Цесвайнеском, Вараклянском и Крустпилсских краях. Позже к ним добавилось еще два самоуправления — Салаский и Акнистский края.