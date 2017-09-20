В конце 2016 года Владислав Боярун подал два иска в суд. Один - против городских порталов gorod.lv и nasha.lv, второй — персональный иск против ведущего программы "Игры Престолов" Александра Комарова.

Суть искового заявления Владислава Бояруна заключалась в следующем: в 2016 году ПЖКХ проводило конкурс на оказание охранных услуг. В нем с ценой в 30 000 евро победила фирма Alligator, к которой непосредственное отношение ранее имел Владислав Боярун. После публикации данной информации на порталах города, Владислав Боярун подал на СМИ в суд, утверждая, что данная информация не соответствует действительности, ведь еще в 2015 году Владислав Боярун вышел из состава правления этой фирмы.



Чуть позже в радиопередаче «Игры престолов» Александр Комаров прокомментировал данный иск словами о том, что фирма Alligator все-таки имеет отношение к депутату, и призвал Владислава Бояруна не обманывать жителей. Результатом стал еще один иск в суд, поданный Бояруном лично против Александра Комарова.



18 сентября Даугавпилсский суд вынес решение в пользу Александра Комарова, признав Владислава Бояруна проигравшим процесс. Все претензии г-на Бояруна — моральная компенсация в сумме 1 500 евро, отзыв информации, публичные извинения и погашение судебных издержек, были отклонены.



Александр Комаров поделился с редакцией портала Nasha.lv о своих впечатлениях после судебного процесса: