Новый председатель правления Даугавпилсского Локомотиворемонтного завода Владимир Кононов сегодня утром сообщил руководству думы о том, что на ЛРЗ проблем нет, единственное - не хватает работников.

Отметим, что звучит такое заявление достаточно странно, т.к. чуть более года назад на предприятии прошли массовые сокращения сотрудников. Об этом говорили сами работники, и отрицало руководство города в лице мэра Я. Лачплесиса, который сообщал СМИ, что на заводе все прекрасно, и никаких массовых увольнений нет. Впрочем, это не удивительно, потому что он почти обо всем говорил противоположное тому, что видели горожане. Вот такой исключительно позитивный мэр.



Тем не менее работники рассказывали журналистам о том, что в течение года сократили более 150 человек, большинство из которых были людьми за 50, что заказов почти нет, и цеха стоят пустые. Вскоре по городу поползли слухи и о возможном банкротстве ЛРЗ. Прошлой осенью Даугавпилсский завод просил у государства оказать поддержку в гарантии обеспечения кредита в коммерческом банке, и признал, что ситуация критическая.



Это было чуть более года назад. Сегодня новый руководитель предприятия сообщил, что сейчас проблем с заказами у завода нет, они поступают из Украины, России, Германии. Работы всем хватает, а трудятся сейчас на ЛРЗ более 600 человек. Тем не менее рабочих рук не хватает, и завод интенсивно ищет новых сотрудников. Ездят по всему региону, посещают профессиональные учебные заведения. Таким образом планируют решить проблему с кадрами.