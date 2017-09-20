30 сентября Латвийская федерация плавания совместно с федерацией спорта Латвии и Даугавпилсским Олимпийским центром приглашают всех даугавпилчан и гостей города принять участие в мероприятии "Ночной Заплыв".





У участников будет не только уникальная возможность насладиться плаванием, весело провести время с самыми активными энтузиастами плавательного спорта со всей Латвии и поучаствовать в эстафетах.



Мероприятие будет одновременно проходить в Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсе и Риге.



В Даугавпилсе участников "Ночного заплыва" ждут в бассейне Даугавпилсского Олимпийского центра 30 сентября в 20:00.



Дополнительная информация и регистрация на сайте В мероприятии, призванном содействовать активному и здоровому образу жизни, участвовать могут все желающие. Главная цель мероприятия – представить плавание как веселое и полезное занятие, которое подходит для всех – вне зависимости от возраста, пола и физподготовки.У участников будет не только уникальная возможность насладиться плаванием, весело провести время с самыми активными энтузиастами плавательного спорта со всей Латвии и поучаствовать в эстафетах.Мероприятие будет одновременно проходить в Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсе и Риге.В Даугавпилсе участников "Ночного заплыва" ждут в бассейне Даугавпилсского Олимпийского центра 30 сентября в 20:00.Дополнительная информация и регистрация на сайте www.naktspeldejums.lv