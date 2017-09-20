Руководитель Управления образования Даугавпилса Марина Исупова на минувшей пресс-конференции сообщила, что наладить нормальный процесс питания учащихся 11-ой основной и 13-ой средней школы, а также Русского лицея общими усилиями не удалось.

В связи с этим в пятницу представители фирмы “Ēdiens.lv” были проинформированы о том, что в понедельник начинаются переговоры с потенциальными фирмами, которые могли бы заменить данную компанию до конца учебного года.



Ввиду того, что это форс-мажорная ситуация, самоуправление может действовать без проведения процедуры закупки. В понедельник состоялись встречи с тремя фирмами, которые работали до этого и на работу которых ранее жалоб не поступало. Это Mežvidi, Latgales Optima и Energo Help. На данный момент представители этих фирм осматривают школьные помещения столовых, оценивая, что предстоит сделать, и сегодня должны дать ответ, согласны ли они перенять оказание услуги по питанию школьников у фирмы “Ēdiens.lv”. Время ограничено, т.к. сложившаяся ситуация требует быстрого решения.



Марина Исупова также сообщила, что ситуация в школах №17, 15 и 6 тоже не блестящая. Там на данный момент проводит проверки Продовольственно-ветеринарная служба. По просьбе Управления образования проводятся проверки, чтобы иметь аргументы для расторжения договора.