В эту субботу, 23 сентября, в в Даугавпилсе пройдёт Марафон аэробики.

В даугавпилсском самоуправлении BaltNews.lv сообщили, что мероприятие организует общество Школа гимнастики "Гармония". Его цель — мотивировать всех жить физически активно.



Как обещают организаторы, у каждого участника марафона будет возможность в течение дня познакомиться с различными направлениями фитнеса, аэробики, танца.



Вход на мероприятие — свободный! Однако с собой надо захватить спортивную форму и обувь.