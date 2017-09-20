На этой неделе состоятся собеседования с претендентами на должность руководителя социальной службы Даугавпилса.

Напомним, что конкурс на данную должность завершился в августе. Свои заявки подали 10 кандидатов на данную вакансию. Комиссия оценивает документы претендентов. Результат конкурса, по словам исполнительного директора городской думы Инги Голдберги, станет известен в ближайшее время.



На данный момент исполняющей обязанности руководителя Социальной службы является Н. Якубовска.