16 сентября 2017 года в Доме культуры Лудзы состоялось праздничное мероприятие, посвященное творчеству народных поэтов Янки Купалы и Якуба Коласа, которое организовало Лудзенское белорусское общество «Крыница» в содружестве с Зилупским белорусским обществом «Пралеска» и Даугавпилсским Центром белорусской культуры. Концерт дал старт осенним Дням белорусской культуры, которые пройдут во многих городах Латвии.

В 2017 году Лудза празднует юбилей – 840 лет. Именно самому древнему городу страны, городу у государственной границы, городу с богатой историей белорусов, выпала честь открыть Дни белорусской культуры в Латвии, которые пройдут во многих городах. В этом году они посвящены юбилейным датам классиков белорусской литературы Янки Купалы (135 лет со дня рождения) и Якуба Коласа (135 лет). Об этом говорил, открывая мероприятие, заместитель председателя Лудзенского белорусского общества «Крыница» Анатолий Лисовец.

С поздравительными словами к жителям и гостям Лудзы обратились заместитель председателя Лудзенской краевой думы Евгения Куща, депутат Сейма Александр Якимов (Лудза), отметив богатство и ценность национальных культур в культурном многообразии Латвии.

Вела вечер член Лудзенского белорусского общества «Крыница» Рита Кучане, обозначила вклад двух поэтов в становление белорусской литературы. Председатель Зилупского белорусского общества «Пралеска» Наталья Мирцхулава проникновенно читала стихи Я.Купалы и Я.Коласа, а ученицы Зилупской средней школы Лиза Тумина и Катрина Матуленко артистично декламировали на память известные стихотворения классиков.

А затем эстафету перенял Даугавпилс. Руководитель Центра белорусской культуры (ЦБК) Жанна Романовская процитировала знакомые с детства каждому белорусу строки: «Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына” (Я.Купала) и “Мой родны кут, як ты мне мілы! Забыць цябе не маю сілы” (Я.Колас). Под знаком двух народных поэтов, родины и культурного наследия белорусов прошла концертная часть празника, которую подготовили вокально-инструментальны ансамбль “Пралески” и театральная студия “Паулинка” Даугавпилсского Центра белорусской культуры.

Что примечательно, в далеком 1922 году в Даугавпилсской белорусской государственной гимназии драматический кружок поставил спектакль по пьесе “Паулинка” Янки Купалы. Руководила кружком Паулина Мядзелка – учитель гимназии, одна из первых исполнительниц роли Паулинки, муза поэта. Продолжая связь поколений и традиций, в 2007 году при ЦБК в Даугавпилсе была создана театральная студия, и ее первым спектаклем стала знаменитая пьеса “Паулинка”. Поэтому студия и получила такое название. В этом году творческий коллектив отпраздновал свое 10-летие, представив на суд зрителей премьеру – спектакль “У калядны вечар” по рассказу Валентины Козловской. Это жительница Лудзы в межвоенный период Латвии, которая училась в белорусских гимназиях Лудзы и Даугавпилса, писала стихи и прозу на белорусском языке, переводила на белорусский стихи Райниса. К 110-летию со дня рождения В.Козловской (Лясная Кветка), который был в этом году, накануне в Минске был издан сборник, в который вошли ее произведения. Тираж книги «Пятро Сакол. Валянціна Казлоўская. Выбраныя творы» - 100 экземпляров. Издатель Михась Козловский, будучи в гостях в Даугавпилсе, один экземпляр подарил ЦБК, а другой – Лудзенскому краеведческому музею. Жанна Романовская передала книгу-подарок сотруднице музея Рите Кучане, которая в том числе внимательно изучает белорусские страницы истории Лудзы и пишет об этом исследовательские работы.

Зрители в Лудзе увидели постановку “У калядны вечар” по рассказу своей землячки в исполнении театральной студии “Паулинка” (режиссер Инесса Козловская) и услышали песни на белорусском, латышском и латгальском языках в исполнении ансамбля “Пралески” (руководитель Анастасия Малышева), даря щедрые аплодисменты артистам. Член Союза писателей Беларуси Станислав Володько (Даугавпилс) прочел два своих стихотворения, посвященных Я.Купале и Я.Коласу.

Завершился праздничный вечер торжественным моментом. Депутат Сейма, председатель Рижского белорусского общества “Прамень” и член правления Союза белорусов Латвии Елена Лазарева поздравила всех с праздником и рассказала о творческом проекте “Белорусский рушник”, который белорусские общества Латвии вышивают к 100-летию Латвийской Республики. Председатель Вилянского белорусского общества “Сябры” Виктор Гордейко передал вышитый рушник председателю Зилупского белорусского общества «Пралеска» Наталье Мирцхулаве, теперь белорусы Зилупе будут вышивать название своего города и общества на общем льняном полотне.

Мест на карте Латвии, связанных с историей белорусов, переплетением исторических личностей Латвии и Беларуси, немало. Лудза – одно из них. Пользуясь случаем, делегация Даугавпилса 16 сентября прошла по следам белорусов. В Лудзенском краеведческом музее постояли у бюста генералу Якову Кульневу, уроженца Лудзы, который погиб в Отечественной войне 1812 года под Полоцком. На старинном кладбище зажгли свечи и возложили цветы к могилам Ольги Сахаровой-Никонович (белорусская писательница, жена известного общественного деятеля, фольклориста, директора белорусской гимназии Сергея Сахарова и дочь белорусского священника, депутата III Государственной думы Феодора Никоновича) и Феодора Никоновича (авторитетный церковный и общественный деятель). Кстати, при его активном содействии в 1910 году состоялось перенесение мощей св.преп.Ефросинии Полоцкой из Киева в Полоцк. Поклонились Свято-Успенскому храму, где служил Ф.Никонович. Финальной точкой краеведческого путешествия стало здание бывшей Лудзенской белорусской гимназии, что на нынешней улице Латгальской. Спасибо Рите Кучане за экскурсию! Память живет.