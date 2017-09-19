Служба поддержки села (СПС) получила 694 запроса на компенсацию ущерба от ливней, прошедших в начале сентября в Латагале, заявил министр земледелия Янис Дуклавс (Союз «зеленых» и крестьян) в интервью Latvijas Radio.

Заявки будут приниматься ведомством до конца сентября, поэтому пока что нельзя сказать о потенциальном размере потерь для отрасли, сказал министр.



Из почти что 700 поданных заявлений СПС отсмотрел 500, и во всех случаях было принято решение выплатить компенсацию, заявил Дуклавс.



По его словам, фермеры получат компенсацию не за потерянный доход или прибыль, а за прямые расходы, такие как инвестиции в сельскую технику.



От наводнений пострадали не только земледельцы, но и скотоводы, которые испытывают проблемы с заготовкой корма на зиму. Известно, что в корме из Латвии заинтересованы покупатели из Литвы и даже Польши, подчеркнул министр.