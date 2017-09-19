Новый учебный год Школа Саулес начала в новом качестве – как Образовательный центр профессиональной компетенции. Сегодня у школы новые вызовы – стать методическим центром отрасли, а также координировать работу малых школ региона. Важно и учебные программы разработать так, чтобы выпускники были бы готовы к требованиям рынка труда и без проблем могли поступать в высшие учебные заведения.

Координация всего этого поручено новой институции – Конвенту, в котором будут представлены работодатели, самоуправление Даугавпилса, Латгальский регион планирования, а также авторитетные латвийские дизайнеры.



15 сентября состоялось первое заседание Конвента, на котором выбрали председателя – Ивету Малину-Табуне, которая представляет Латгальский регион планирования. Заместителем стала директор школы Саулес – Ингуна Кокина. Конвенту презентовали успехи школы в реализации европроектов, дискутировали о дальнейшем развитии учебного заведения.