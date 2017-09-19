Третья часть полученных проектов направлена на развитие производственной сферы. Заявители просят финансирование на производство дизайнерской одежды, сувениров, рыболовных товаров, изготовление умной мебели.

В сфере услуг предлагаются проекты по мытью окон и стеклянных фасадов, разработке компьютерных программ, мобильных аппликаций. Большое количество претендентов, желающих организовывать проведение свободного времени, реализовывать различные хобби, есть заявка на организацию проката лодок и квадрациклов, открытие музей кукол, организацию занятий по фитнесу, детского центра.



В настоящий момент комиссия оценивала соответствие заявок административным критериям и констатировала, что 18 из 19 заявлений будут рассматриваться далее. Заявителей попросят теперь презентовать свои проекты и ответить на вопросы комиссии.



В этом году общий объем финансирования вырос и составляет 60 тыс. евро. Максимальный объем финансирования для одного проекта составит 7 тыс. евро. Результаты конкурса опубликуют до 27 октября.