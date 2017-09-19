Со 2 по 6 октября 2017 года Молодежный отдел Департамента спорта и молодежи организует НЕДЕЛЮ ДОБРОВОЛЬЦЕВ.

У всех будет возможность узнать больше о добровольческой деятельности в Даугавпилсе. Если вы заинтересованы стать добровольцем, помогать организовывать мероприятия или заниматься другими видами добровольческой деятельности, и вы достигли 13-летнего возраста – УЧАСТВУЙТЕ!



В течение недели, во второй половине дня, вы сможете присоединиться к команде добровольцев в следующих мероприятиях:



Понедельник: участие добровольцев в планировании и организации мероприятий по всему городу

Вторник: Даугавпилсский приют для животных

Среда: посещение детского дома «Priedīte»

Четверг: Даугавпилсский территориальный центр социальной защиты пожилых людей

Пятница: Закрытие НЕДЕЛИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ



Отправьте заявку на jaunatne@daugavpils.lv с пометкой «Неделя добровольцев / День деятельности» с указанием имени, фамилии, даты рождения, электронной почты и номера телефона.



Подать заявку можно до 27 сентября.