Из-за продолжительных ливней ситуация с урожаем у местных крестьян близка к драматичной, - сообщила председатель Даугавпилсской краевой думы Янина Ялинска. Почти треть от общего числа посевов может из-за дождей остаться не убранной.

На данный момент крестьяне подают заявления об ущербе от наводнения в Службу поддержки села и Бюро сельскохозяйственных консультаций. Ответственные специалисты обследуют затопленные территории.



Возникли трудности с получением компенсаций. Как пояснила г-жа Ялинска, если, например, поле затоплено, и техника не может на него въехать, но при этом колосья стоят, на такие поля компенсация не распространяется.



Исполнительный директор краевой думы Ванда Кезика сообщила, что в нашем крае затоплены более 3000 га посевов.



Сложившаяся ситуация серьезно угрожает не только урожаю этого года, но и нескольких последующих лет, - прогнозируют в самоуправлении.