В Резекне за круглым столом обсудили проблему контрабанды акцизных товаров. В дискуссии принимали участие представители таможни, Латвийской ассоциации торговцев и одной из табачных компаний. Особое внимание уделили незаконному обороту сигарет. По подсчётам Службы государственных доходов, в результате деятельности контрабандистов бюджет Латвии недополучает 60-80 млн евро ежегодно, сообщает LR4.

На данный момент у госбюджета нет проблем с акцизом на алкоголь и топливо, однако с табачными изделиями дела обстоят сложнее.



За последние три года борьбы удельный вес нелегальных сигарет в Латвии составляет менее 7% — это один из лучших в Европе показателей. У литовцев дела идут лучше, однако Эстония осталась позади. Но при этом потери государственного бюджета исчисляются миллионами евро.



С одной фуры контрабандисты получают около 600 тысяч евро — 450 тысяч пачек сигарет, рассказал представитель Таможенной полиции СГД Гунтис Берзиньш.

«Доход контрабандистов — более 36 млн евро. Государство теряет от 60 до 80 миллионов евро ежегодно. В среднем за год останавливаем около 8 организованных групп именно по акцизу — по табачным изделиям», — пояснил он.



Традиционно в Латвию нелегально сигареты завозят из России и Белоруссии, но в последнее время начали появляться пачки с акцизными марками Казахстана, Киргизии, Узбекистана. После расследования, которое провела таможня, обнаружили интересные закономерности.



«Выявили новые логистические пути. Это было связано с санкциями Евросоюза против Российской Федерации: появились новые пути логистики, и вместе с ними пришли эти нелегальные сигареты.



Эти нелегальные игроки, если так можно назвать, пытаются завести нелегальные сигареты в Евросоюз»,

— пояснил представитель Таможенной полиции Гунтар Кокин.



На дискуссии представили исследование с рейтингом городов — оценили употребление нелегальных сигарет. Возглавляет этот «хит-парад» Даугавпилс — более 50% выкуриваемых сигарет имеют нелегальное происхождение. В лидерах также Резекне и Лудза, но в них этот показатель колеблется на уровне 36%.



Из-за близости границы этот результат в чём-то закономерен. Однако на втором месте после Даугавпилса идут Огре и Саласпилс — более 40%.



«Как мы сегодня обсуждали, в случае, если приходится отдавать более 8% своих доходов за сигареты, лица умышленно приобретают нелегальные сигареты — чтобы сократить свои расходы.

Если мы посмотрим на доходы населения — при доступе к нелегальным сигаретам, как показывает практика, их будут покупаться», — пояснил Кокин.



Представитель одной из латвийских табачных компаний Мадара Апсолоне отметила: нелегальных сигарет изымают не меньше, чем раньше, что является опасной тенденцией.



«Если бы мы видели, что нелегальный оборот снижался, было бы понятно, почему меньше изымается контрабандных сигарет.

Пока же это говорит о том, что существуют какие-то большие проблемы. В следующем году увеличится ставка акцизного налога, в два раза больше, чем планировалось изначально. Вероятнее всего следующим летом объём контрабанды увеличится в несколько раз, так как цены на сигареты из-за акциза вырастут», — указала она.



Близость рынков, где сигареты стоят в несколько раз дешевле — около 1 евро в России и около 60 центов в Белоруссии. Отсутствие высоких доходов у большей части населения. В сумме это провоцирует людей на приобретение сигарет с акцизной маркой соседних государств.

Гунтар Кокин из Таможенной полиции отметил, что борьба с контрабандой ведётся постоянно. Криминальные группировки, которые занимаются перевозкой нелегальных сигарет, каждый раз идут на новые ухищрения.



«Вся граница имеет сканирующие устройства, мы можем обнаружить легко и быстро возможные тайники. И чтобы обойти эти элементы, лица, которые занимаются контрабандой, идут на ухищрения.

Но на сегодняшний день могу сказать — пока им это успешно не удалось, мы находим. Но мы видим эти тенденции — и попытки завезти нелегальные сигареты на рынок Евросоюза», — пояснил он.



Несмотря на усиленную работу таможни, контрабандисты в погоне за прибылью всё равно пытаются действовать вопреки закону.





