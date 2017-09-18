Проблема обеспечения горячими обедами школьников в некоторых Даугавпилсских школах остро встала в начале этого учебного года. Как уже сообщалось ранее, латвийско-литовская фирма, выигравшая конкурс, к сентябрю не успела должным образом подготовиться и наладить процесс обеспечения школьников питанием.

Такой неприятный сюрприз ждал в начале учебного года учеников 6-й, 11-й, 13-й, 15-й и 17-й школы, а также Русского лицея.



Руководство города заявило, что было решено составить протокол обо всех нарушениях и, если в течение месяца положение дел не улучшится, то договор с данной фирмой могут расторгнуть.



Как сообщает пресс-служба Управления образования Даугавпилса, на 18 сентября назначена встреча руководства УО и директоров школ с потенциальными поставщиками услуги по обеспечению школьного питания. В рамках встречи представители Даугавпилсских школ и Управления образования выскажут своои предложения. На встречу приглашены представители фирм, которые уже работали в школьных столовых Даугавпилса и доказали, что могут оказывать услугу качественно и без нареканий.