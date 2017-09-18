Поликлиника в микрорайоне Новый Форштадт (Первомайка) - давняя мечта и просьба жителей данного района. На данный момент проживающим в Первомайке доступны услуги нескольких специалистов в местном докторате, в остальных случаях людям приходится обращаться в поликлиники других районов города.

Вопрос о том, когда же появится своя поликлиника и у жителей Первомайки, был адресован вице-мэру А. Здановскому в эфире программы "Диалог с городом" на радио "Алиса+".



Как пояснил г-н А. Здановский, такой проект есть. Поликлиника в данном районе входит в план развития деградированных территорий города, однако здание нужно наполнить специалистами, и пойдут ли доктора туда работать, вопрос пока открытый. Вице-мэр также сообщил, что разговаривал на эту тему с руководством доктората в Первомайке, и оказалось, что они против открытия поликлиники. Данный вопрос еще будет рассматриваться в думе коллегиально. Но одно ясно на сегодняшний день точно - если поликлиника и будет, то не в ближайшее время.



В то же время, мэр Даугавпилса прошлого созыва - Янис Лачплесис - в 2016 году заявлял, что поликлиника на ул.Пиекрастес, может открыться уже в 2017 году.



По его словам, "Основные подготовительные работы планируется провести в этом году (прим.ред. - 2016 г.), используя средства бюджета самоуправления. В случае успешного привлечения финансирования открыться учреждение может в 2017 году. Амбулаторное обслуживание финансируется из госпрограмм, и финансируется достаточно хорошо. Планируется, что в поликлинике также будут оказывать платные услуги", - говорил в 2016 году Янис Лачплесис.



Судя по тому, что 2017 год медленно, но верно приближается к завершению, ждать поликлиники на Новом Форштадте жителям микрорайона придется еще долго.











