Циклон "Томас", пришедший в Латвию вчерашним вечером, принес с собой проливные дожди.
Как сообщают синоптики, к 9 часам утра в Даугавпилсе уровень выпавших осадков составил более 20 мм, что равняется 20 литрам воды на 1 кв.метр. Похожая ситуация с осадками в Екабпилсе, Добеле, Бауске и Елгаве.
В Резекне уровень осадков достиг 31 мм.
По всей Латвии прогнозируется повышение уровня воды в реках, что может стать причиной наводнений.
В Резекне уровень осадков достиг 31 мм.
По всей Латвии прогнозируется повышение уровня воды в реках, что может стать причиной наводнений.