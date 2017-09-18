Циклон "Томас", пришедший в Латвию вчерашним вечером, принес с собой проливные дожди.

Как сообщают синоптики, к 9 часам утра в Даугавпилсе уровень выпавших осадков составил более 20 мм, что равняется 20 литрам воды на 1 кв.метр. Похожая ситуация с осадками в Екабпилсе, Добеле, Бауске и Елгаве.



В Резекне уровень осадков достиг 31 мм.



По всей Латвии прогнозируется повышение уровня воды в реках, что может стать причиной наводнений.