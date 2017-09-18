Несмотря на то, что пешеходный переход на перекрестке улиц 18 Новембра и Лиепаяс был обещан еще к 1 сентября, никаких сподвижек по этому вопросу до сих пор нет. Жители близлежащих домов продолжают жаловаться на отсутствие возможности безопасно пересечь проезжую часть без нарушения правил дорожного движения.

Как стало известно, вопрос до сих пор не закрыт. Сегодня, 18 сентября, будет объеявлена закупка на проектирование по оборудованию перекрестка на ул. 18 Новембра и Лиепаяс. Срок проектирования - 3 месяца с момента подписания договора. После завершения данной части можно будет начать реализацию проекта по обустройству перекрестка.



Предполагается, что при благоприятных погодных условиях, проект может быть завершен в этом году. Если же погода будет препятствовать реализации проекта, то работы будут выполнены весной 2018 года.