Занявший (уже не впервые) кресло даугавпилсского градоначальника Рихайрд Эйгимс («Наша партия») упоминается в расшифровках так называемых бесед олигархов, сообщает LTV в передаче De facto. Его земляк, российский миллионер Игорь Малышков в 2010-м заявил Айнару Шлесерсу, что «держит» Эйгимса в думской оппозиции благодаря экономическим рычагам.

Разговор этот состоялся весной 2010 года, вскоре после yбийства вице-мэра Даугавпилса Григория Немцова, отмечается в передаче. В номере гостиницы Малышков сказал Шлесерсy: пребывающего в оппозиции Эйгимса он держит «только одним - экономически», чтобы тот ничего не предпринял, пока «мы не разберемся с городом». Эйгимс заявил журналистам, что общался с Малышковым парy раз в жизни, да и то на тему футбола.



Рихард Эйгимс вернулся в кресло мэра спустя восемь лет. Последние семь лет он являлся депутатом Сейма и особой активности в парламенте не проявлял. У него имеется свой круг сторонников в Даугавпилсе, но есть и те, кто вспоминает время его пребывания у власти там как кошмар, отмечает De facto.



До этого Эйгимс дважды занимал пост мэра города: в 2001 и 2009 году. Но второй раз – лишь на пару месяцев, потому что Григорий Немцов внезапно перешел на сторону оппонентов Эйгимса. Тот оказался в оппозиции, а Немцов сумел сохранить должность вице-мэра. В апреле 2010-го город потрясло его убийство. Депутат был застрелен в подворотне стоматологической клиники. Спустя пару дней в рижском отеле Rīdzene состоялась беседа крупных предпринимателей: Малышков рассказывал Шлесерсу о политической ситуации в Даугавпилсе после гибели Немцова.



Мэром в то время был Янис Лачплесис (Латгальская партия), близкий к партии Шлесерса LPP/LC. Малышков же на тот момент (уроженец Даугавпилса, сын министра Правительства Москвы Владимира Малышкова) являлся советником и Лачплесиса, и мэра Риги Нила Ушакова («Согласие»). Нештатным. С Даугавпилсом его связывало шефство над футболом, с Ригой – ресторанный бизнес, гольф-клуб «Виестури» и ангар бизнес-авиации в аэропорту.



В день похорон Григория Немцова у Шлесерса и Малышкова состоялся, по данным De facto, следующий разговор:



Шлесерс: «Как Эйгимс сейчас себя чувствyет?» Малышков: «Эйгимс, Оглодков и вся эта банда начали массивное наступление на Яниса. (...) Риxард сейчас... Если они войдут в коалицию в оставшимися депутатами, они Яниса могут сменить. Я пока Рихарду сказал... Я Рихарда там держу только одним – экономически. У него кредит в антоновском Krājbanka, который ему нyжно погасить. Я пока ему срок отложил и сказал: как только мы разберемся с городом, скажу, что тебе делать. (...) Немцов же ушел от Эйгимса. Он сейчас первый обвиняемый. Второй обвиняемый сейчас Оглодков. Поэтому они Яниса сейчас не трогают и не тронyт. (..) Вообще нам нужно разобраться с тем, что нам теперь с Риxардом делать. Куда его теперь сунуть. К Лембергсу или еще куда. (...) Он ко мне приеxал утром понедельника. Написал все письма и так далее, дал все свидетельства, написал, что это сделано специально, чтобы его дискредитировать, и чyвствует себя совершенно спокойно. Оглодков уже в 12 ночи в субботу с ним имел обсуждение. (...) Сегодня похороны, но что теперь будет, трудно сказать».



После этого действительно никто не пытался свергнуть мэра Яниса Лачплесиса, а Эйгимс сменил ряды социал-демократов на список кандидатов от СЗК и пошел в Сейм. Кандидатом в премьер-министры от этой политической силы тогда был один из олигархов – Айвар Лембергс.



Эйгимс пояснил LTV, что с Малышковым действительно лично знаком: он был думским депутатом, а Малышков – президентом местного футбольного клуба Daugava. Политик категорически отрицает, что Малышков имел такое влияние, чтобы принимать какие-то решения о том, кому быть в Даугавпилсе председателем городской думы, и влиять на ее работу.



На вопрос, не встречались ли они в 2010-м и не обсуждали ли в какую-то из встреч политические вопросы, Эйгимс возразил: «Нет-нет-нет. Я не слишком хорошо с ним знаком. (...) У нас было, может, две или три встречи, мы говорили только о футболе. Я был тут, в думе работал. Был вопрос о футболе».