Даугавпилсская городская дума объявила открытый закупочный конкурс на реконструкцию инфраструктуры трамвайных путей. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Бюро по надзору за закупками.

Закупка поделена на две части. Первая подразумевает перестройку трамвайных путей на участке ул. Виенибас - ул. Стацияс и участок ул.18 Новембра - перекресток с улицей Вентспилс, вторая часть - реконструкцию трамвайных путей на участке ул. Парадес - Крепость. Предполагаемая цена работ не указывается.



Конкурс объявлен в рамках проекта Фонда Кохезии "Развитие общественного транспорта дружественного окружающей среде в Даугавпилсе". Свои предложения компании, готовые осуществить ремонтные работы, могут подавать до 19 октября.