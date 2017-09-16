На днях в Риге подняли вопрос о реновации самого большого в Латвии многоквартирного дома. Он состоит из 396 квартир и стоимость его утепления оценивают в целых 4 миллиона евро. Это более чем 10 000 евро на квартиру, правда, 50% этой суммы оплачивает Евросоюз.

После утепления «Китайской стены» платежи за отопление могут снизятся до 55%, что в денежном выражении составит примерно 100 000 евро в год на весь дом. Тем не менее, в интернете большинство людей высказываются против такой реновации, логично аргументируя её тем, что срок окупаемости проекта целых 20 лет даже с учётом софинансирования Altum. Также жителям Риги самоуправление предлагает скидку в 50% на любые другие ремонты, только если они учредят товарищество жильцов. Чем опасна такая реновация мы решили спросить у председателя правления общественной организации «Pilsoniskā iniciatīva / Гражданская инициатива» Игоря Бениньша, который сам уже более 10 лет является старшим в своём многоквартирном доме.

Игорь Бениньш:

Начну с того, что слово «Реновация» почти ругательное, особенно в Даугавпилсе. Жители Риги, да и других городов нашей страны, должны понимать, что их имущество в равных долях есть и за пределами их квартиры. Нужно самим активно за всем следить и участвовать в жизни дома, иначе будет как в Риге! Муниципальное ПЖКХ Риги называется SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” и вот какую западню они приготовили для своих клиентов. Одной рукой они хотят дать софинансирование в 50% на разовые ремонты, а другой снять с себя полностью навсегда ответственность за дальнейшую судьбу дома и его жителей. Они захотели товарищества жильцов использовать как громоотвод в тех домах, где у них есть определённые трудности, в том числе и чисто технические, которые в будущем создадут угрозу жизням людей, ведь дома не молодеют... Советую всем почитать в интернете разоблачительную статью о биедрибах консалтингового агентства «UpravDom.lv» и самим сделать выводы. А говоря о реновации «Китайской стены» можно предположить, что 2/3 дома никогда не проголосуют за такое сомнительное утепление по такой цене.