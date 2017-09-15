Для многих, кто следит за политической ситуацией в городе, остается открытым вопрос "Как Айвар Здановский может работать вместе с Янисом Лачплесисом после того как последний организовал травлю против его сестры Инты Вайводе на посту руководителя ДРБ ?"

Айвар Здановский на данный вопрос ответил следующее:

- Я не фанат Лачплесиса. Я им не был и не буду. У меня к нему есть претензии, вероятно, как и у него ко мне. Действительно, со стороны Лачплесиса были наезды на мою сестру Инту, когда она руководила больницей. Элксниньш нашел в себе мужество извиниться перед Интой. Посмотрим, найдется ли такое мужество у Лачплесиса", - сказал Здановский.