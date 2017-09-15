Жители Даугавпилса, в частности, молодежь, не раз отмечали, что с наступление осени город словно погружается в спячку. Улицы пустеют, культурно-развлекательная программа переходит в "спящий" режим. Чтобы хоть как-то разнообразить будни демисезона молодые люди из Даугавпилса устремляются в Ригу и проводят свой досуг там.

Сергей Парфенов, известный в городе и за его пределами, промоутер, рассказал "Нашей" о своей идее разнообразить будни Даугавпилса в межсезонье.



- Я сам живу в Даугавпилсе, и наглядно вижу, что в осенне-зимний период у нашей молодежи практически отсутствует предложение в области развлечений. Поэтому я решил сделать серию вечеринок под названием "X.O." (по аналогии с коньяком высшей марки). Вечеринки будут проходить раз месяц с участием различных музыкальных звезд. Все мероприятия будут насыщены конкурсами с непосредственным участниками гостей музыкального праздника. Каждая вечеринка будет отличаться одна от другой, и обязательно будет гламурной и модной. Так что у нашей молодежи будет возможность отдохнуть, повеселиться и получить хороший заряд положительных эмоций и музыкального драйва,- рассказал Сергей Парфенов.



Первая вечеринка пройдет уже 7 октября в ночном клубе Queen. На ней выступит звезда музыкального лейбла Black Star - Kristina Si, которая поет в стиле R’n’B. Уникальная манера пения и умение читать рэп, делает ее абсолютно особенным игроком на музыкальном рынке. Ее смело можно отнести к новому поколению артистов, которые сами пишут тексты и пользуются одинаковым уважением как в субкультуре, так и у широкой публики.



Продажа билетов на первую вечеринку "X.O" с участием Kristina Si стартует 16 сентбря. Билеты можно приобрести только в кассе Ditton Nams, которая работает с 10 до 15 часов.



Внимание! Только три дня - 16, 17 и 18 сентября - стоимость билетов только 15 евро.



Встречаемся 7 октября в ночном клубе Queen на самой модной вечеринке "X.O."!