После смены власти в городе, которая произошла вследствии политического переворота, многие задаются вопросом "Насколько стабильна коалиция Рихарда Эйгима с Янисом Лачплесисом и есть ли вероятность того, что Андрей Элксниньш вновь станет мэром Даугавпилса".
Своим мнением на этот счет в программе "Диалог с городом" поделился вице-мэр города Айвар Здановский, который являлся непосредственным участником политического переворота.
- Возможна ли вновь коалиция с Согласием? Да, конечно. Я не исключаю и того, что Андрей Элксниньш вновь может стать мэром Даугавпилса. Мне нравилось работать с Элксниньшем, и нравится работа "Согласия" до сих пор. Мне нравился его стиль работы. Он молодой, энергичный, отлично знающий языки, классно формулирующий свои требования и претензии. Я считаю, что будущее за молодыми. При его потенциале и его возможностях, я думаю, мы еще не раз услышим о его успехах на политической сцене не только нашего города, но и республики, и даже Европы, - сказал Айвар Здановский.