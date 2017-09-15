В юниорском чемпионате Польши по спидвею завершилась полуфинальная стадия. Последнюю гонку этого этапа «Локомотив» провёл в Гданьске.
По итогам матча даугавпилсские гонщики заняли четвёртое место и пролетели мимо финала. Один пункт отделил их от первой семёрки, которая продолжает борьбу в финальном раунде.
Неплохо прогрессируют Артём Трофимов и Олег Михайлов на протяжении этого сезона. База, заложенная в юниорском первенстве в прошлом сезоне, даёт о себе знать и парни всё уверенней себя чувствуют на треке в борьбе не только со своими сверстниками, но и во взрослых гонках.
Олег набрал 9 очков - 2,2,3,2. Артём взял 6 баллов - 3,0,0,3. Давис Курмис самый опытный из этой тройки в этом сезоне не проявляет стабильности – 3 (1,1,0,1).
Результат полуфинального раунда:
1. «Гет Велл» (Торунь) - 77,5
2. «Сталь» (Гожув) - 66,5
3. «Уния» (Лешно) - 65,5
4. «Спарта» (Вроцлав) - 58
5. «Влукняж» (Честохова) - 52
6. «Выбжеже» (Гданьск) - 41
7. GKM (Грудзёндз) - 40,5
--------------
8. «Фалубаз» (Зелёна Гора) - 39,5
9. «Локомотив» (Даугавпилс) - 39,5
10. «Орёл» (Лодзь) - 28,5
11. «Сталь» (Ржешув) - 27,5
12. «Уния» (Тарнув) - 22,5
13. «Старт» (Гнезно) - 15
14. ROW (Рыбник) - 13,5
Олег набрал 9 очков - 2,2,3,2. Артём взял 6 баллов - 3,0,0,3. Давис Курмис самый опытный из этой тройки в этом сезоне не проявляет стабильности – 3 (1,1,0,1).
Результат полуфинального раунда:
1. «Гет Велл» (Торунь) - 77,5
2. «Сталь» (Гожув) - 66,5
3. «Уния» (Лешно) - 65,5
4. «Спарта» (Вроцлав) - 58
5. «Влукняж» (Честохова) - 52
6. «Выбжеже» (Гданьск) - 41
7. GKM (Грудзёндз) - 40,5
--------------
8. «Фалубаз» (Зелёна Гора) - 39,5
9. «Локомотив» (Даугавпилс) - 39,5
10. «Орёл» (Лодзь) - 28,5
11. «Сталь» (Ржешув) - 27,5
12. «Уния» (Тарнув) - 22,5
13. «Старт» (Гнезно) - 15
14. ROW (Рыбник) - 13,5