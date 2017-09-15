Как сообщает пресс-служба Даугавпилсской городской думы, для работы в комиссиях самоуправления приглашены политики, чьи партии на муниципальных выборах не преодолели 5% барьер.

Всего на выборах в самоуправление участвовали тринадцать политических партий, пятипроцентный барьер преодолели лишь три из них – "Латгальская партия", "Наша партия" и "Согласие".



По мнению правящей коалиции городской думы, не получившим поддержку жителей Даугавпилса политикам необходимо предоставить полномочия принимать решения в десяти комиссиях самоуправления, отвечающих за здравоохранение, административные наказания, недвижимость, общественные мероприятия и т. д.