14 сентября депутаты Даугавпилсской краевой думы приняли решение о ликвидации Ницгальской начальной школы.



Как пояснили в краевом самоуправлении, такое решение было принято, т.к. в школе не осталось ни одного ученика.



Сначала планировалось, что в этом учебном году Ницгальскую начальную школу будут посещать 11 детей, однако позднее количество потенциальных школьников снизилось до 9, а незадолго до начала учебного года родители оставшихся детей решили и отдать в другие школы: в Калупе и в Шпоги. В результате самоуправлению не оставалось ничего другого как ликвидировать учебное заведение.



Вопрос трудоустройства двух учителей Ницгальской школы и четверых технических работников пока остается не решенным.