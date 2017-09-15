С 29 сентября эстонская автобусная компания Temptrans будет обслуживать пассажирскую линию Таллин-Минск с остановкой в Даугавпилсе. Таким образом впервые в истории можно будет без пересадок осуществить автобусную поездку из столицы Эстонии в главный город Латгалии.

Как сообщает rus.err.ee первоначально маршрут планировали открыть еще в мае. Но директор фирмы Temptrans Юрий Егоров сказал корреспонденту портала rus.err.ee, что тогда открыть линию не удалось из-за возникших проблем бюрократического характера.



"На сегодняшний день все вопросы урегулированы. По предложению нашего белорусского партнера, автобус будет делать остановку и в Риге. То есть полный маршрут выглядит так: Таллинн-Пярну-Рига-Даугавпилс-Минск и, соответственно, то же самое в обратном направлении", — заметил Егоров.



Линия будет обслуживаться два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям. Из Таллинна в Минск автобус будет отправляться в 16:30, из Минска в Таллинн — в 21:50.