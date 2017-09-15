14 сентября Даугавпилс посетили представители Конгресса местных и региональных самоуправлений ЕС. Визит начался со встречи в Даугавпилсской Думе.

Это мониторинговый визит, в ходе которого участники делегации концентрирую свое внимание на главных европейских стандартах в области местной демократии, а также стандартах Европейской хартии местных самоуправлений. Цель визита – получить представление о ситуации в стране, поэтому представителям Конгресса важно посетить разные регионы.

С делегацией встречались и отвечали на вопросы председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим и его заместитель Айвар Здановский. В ходе встречи говорили о реализованных в городе проектах, гости интересовались удовлетворено ли самоуправление их финансированием. Касались вопросов образования, объема финансирования этой отрасли. Гостям было интересно мнение руководства самоуправления по поводу территориальной реформы и объединения краев.