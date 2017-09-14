Сегодня на заседании городской думы депутаты приняли решение освободить начальника муниципальной полиции В. Гудаковского от занимаемой должности.

Договор расторгли по обоюдному согласию сторон. В. Гудаковский получил компенсацию за неиспользованный в этом году отпуск и пособие по увольнению.



Напомним, что В. Гудаковский в конце июня был отстранен от исполнения своих обязанностей по причине проводимой служебной проверки. Временно руководителем муниципальной полиции был назначен К. Кикутс, который недавно также уволился, исполняющим обязанности начальника полиции стал заместитель главы структуры Г. Каминский.



Напомним, что в результате проведенной в муниципальной полиции проверки, был выявлен целый ряд нарушений и злоупотреблений В. Гудаковским своей должностью.