В конкурсе, объявленном AS "Daugavpils satiksme", на право строительства новой трамвайной линии победила фирма SIA "Binders". Линия будет проложена на участке "ул. 18 Новембра - Веселибас - Стропы".

Всего на конкурс было подано 7 предложений. Фирму "Binders" выбрали, т.к. предложение отвечало условиям конкурса. Стоимость работ составит 5 646 481 евро.



Срок исполнения работ - 20 месяцев с момента подписания договора.



Протяженного нового участка трамвайной линии составит 2,1 км. Ожидается, что жителям будет легче попасть в Региональную больницу и в микрорайон "Общество слепых".