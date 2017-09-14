12 сентября около 19.00 Даугавпилсская муниципальная полиция получила вызов в микрорайон Новое Строение. Соседи сообщили о шуме и запахе дыма в квартире рядом.

Прибыв на место вызова, сотрудники полиции самоуправления констатировали, что в указанной квартире сильное задымление. Обитатели жилища объяснили полицейским, что у них загорелся мусорник, но они сами все потушили. Полиция открыла окна в квартире, чтобы проветрить помещения, и вывела людей на свежий воздух.



Учитывая ситуацию, на место была вызвана и скорая медицинская помощь. Одну из пострадавших - женщину 1969 г.р. были решено отправить в больницу.