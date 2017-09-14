Обильные ливни, вызвавшие затопление обширных территорий в Латгалии, нанесли значительный ущерб домохозяйствам: затопленными оказались некоторые дома, а также поля с урожаем.

Вчера помощь пришлось оказывать также животному. Сотрудники спасательной службы выезжали в Декшарскую волость Вилянского края. С затопленной территории нужно было вывести корову. Животное затем было передано хозяевам.



Напомним, что из-за наводнения, вызванного дождями, были размыты и дороги в регионе. Часть из них к настоящему моменту уже открыта.