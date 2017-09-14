Если люди хоть что-то откладывают на пенсию, это уже хорошо, и неважно – это накопительное страхование жизни, третий пенсионный уровень или какой-то другой способ, DB заявил руководитель Открытого пенсионного фонда Swedbank Марис Силитис.

Сколько человек может ежемесячно откладывать денег это его личное решение. Средняя сумма ежемесячного взноса составляет 4-5% от средней ежемесячной зарплаты брутто, что недостаточно при среднем возрасте участников 3-го пенсионного уровня в 48 лет. Желаемый размер ежемесячных взносов составляет 5-10% от ежемесячной зарплаты брутто, считает Силитис.



«Разумно было бы эти накопления поделить половину на краткосрочные вложения, половину – на долгосрочные.



Тогда это будет подушкой безопасности – если что-то произойдет, то есть накопления, откуда можно взять деньги, для более долгосрочных вложений – 3-й пенсионный уровень, который обеспечит недостаток привычных доходов по достижении пенсионного возраста. В то же время 1-й и 2-й пенсионные уровни обеспечат только половину уровня зарплаты, которую получал работающий. К тому же, не надо забывать о налоговых льготах, которые полагаются за взносы на 3-й пенсионный уровень», - говорит Силитис.



Он подчеркнул, что у 3-го пенсионного уровня нет ограничения по возрасту, человек может продолжать откладывать деньги и по достижению пенсионного возраста, а брать оттуда средства – начиная с 55 лет.



На данный момент средний накопленный капитал на одного участника 3-го пенсионного уровня составляет 1428 евро. Средний возраст участника пенсионных планов на 30 июня 2017 года составил 48 лет. Этот факт означает то, что для участия в 3-м пенсионном уровне люди подают заявку сравнительно поздно, а также указывает на демографическую ситуацию в Латвии – общество стареет.



В Латвии на данный момент действуют шесть частных пенсионных фондов, предлагающие 18 разных пенсионных планов. Пять фондов открытые и один – закрытый. Планы отличаются стратегиями вложений и показателями прибыльности. Больше информации о пенсионных фондах – на www.manapensija.lv www.lka.org.lv, а также на домашней странице каждого пенсионного фонда.



Отметим однако, что учитывая общий уровень бедности в стране и уровень доходов жителей, следовать советам экспертов в состоянии очень немногие жители. Особенно это касается Латгалии, где доходы жителей на порядок ниже, чем в столице, а расходы практически одинаковые (при проживании в собственном жилье). Как показал опрос горожан, проведенный на портале наша.лв ранее, большинство даугавпилчан и жителей окрестностей не делают накоплений на старость. Но не потому, что не хотят или не доверяют пенсионным фондам и банкам, а потому что не с чего - лишних денег не остается.











