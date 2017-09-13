5 сентября мэр города подписал заявление об уходе, полученное от руководителя Муниципальной полиции Даугавпилса Владимира Гудаковского. Однако, для окончательного "расставания" решение об освобождении от занимаемой должности должны утвердить депутаты думы.

Договор о прекращении трудовых отношений с Владимиром Гудаковским, возглавлявшим Муниципальную полицию Даугавпилса с 2002 года, подразумевает выплату компенсации В.Гудаковскому за неиспользованный отпуск, а также пособие всвязи с увольнением в размере 100% от средней зарплаты.



Один из пунктов договора о прекращении трудовых отношений гласит о том, что ни у Владимира Гудаковского, ни у Рихарда Эйгима, подписывающего документ в качестве работодателя, взаимных материальных претензий к друг другу нет и не возникнет.



Соответствующий проект решения будет рассмотрен на очередном заседании думы, которое состоится 14 сентября.