Завтра, 14 сентября, на заседании думы на рассмотрение депутатов буден вынесен проект решения о смене лица, представляющего Даугавпилсскую городскую думу в Совете развития Латгальского региона планирования.

Проект решения свидетельствует о делегировании Яниса Лачплесиса представлять Даугавпилсское самоуправление в Совете.



Следом будет рассмотрен вопрос о признании решения думы, согласно которому Даугавпилс в Совете была выбрана представлять Ливия Янковская, утратившим силу.



Смена делегированного лица происходит на основании заявления Ливии Янковской от 11 сентября с просьбой освободить ее от работы в Совете.



Напомним, кандидатуру Ливии Янковской представлять Даугавпилс в Совете развития Латгальского региона планирования в июне этого года была поддержана единогласно всеми 15-тью депутатами думы.





Согласно закону Регионального развития Совет развития региона планирования выполняет следующие функции:



1) определяет основные принципы долгосрочного развития региона планирования, цели и приоритеты;

2) обеспечивает координацию развития региона планирования в соответствии с указанными в документах планирования регионального развития основными принципами, целями и приоритетами;

3) руководит и осуществляет надзор за разработкой и внедрением программы развития региона планирования и территориального планирования;

4) обеспечивает сотрудничество самоуправлений и региона планирования с органами национального уровня при проведении мероприятий по поддержке регионального развития;