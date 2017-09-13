Служба поддержки села (LAD) пачками получает от фермеров, чьи сельхозугодья вместе с посевами были затоплены мощными дождями в августе, заявки на получение компенсаций и проверяет ситуацию на местах. Тем временем метеопрогноз неумолим: будут новые ливни с грозами.

По состоянию на утро 13 сентября ведомство получило 405 заявлений о поврежденных паводком 12 тыс. га посевных площадей и порче более чем 3200 тонн заготовленного на зиму сена. Заявления не только принимают в региональных управлениях LAD, но и организуют специальные выезды в краевые и волостные центры на наиболее тяжело пострадавших территориях.



Директор Службы поддержки села Анна Витола-Хелвига отмечает, что сельчане все еще подсчитывают убытки и консультируются с LAD, у них еще теплится надежда собрать с полей хоть что-то. По мнению Витолы-Хелвиги, люди не пытаются получить компенсации необоснованно, заявки подают добросовестные, действительно пострадавшие фермеры.



Сотрудники ведомства проводят сейчас большую работу, ежедневно, в том числе по выходным, обследуя поля, чьи владельцы подали заявки на получение компенсаций от государства.





Картина, которая открывается взору проверяющих, безрадостна. На многих полях урожай уничтожен полностью, признала Витола-Хелвига. Есть и такие угодья, к которым до сих пор не пробраться ни на машине, ни пешком, поэтому LAD использует современные технологии, например, снимки, полученные со спутников — это позволяет упростить и ускорить работу. Заявки будут приниматься до 2 октября.



Синоптики прогнозируют, что уже с завтрашнего дня в связи с новой волной циклона начнутся новые сильные ливни, возможна гроза, к тому же сопровождающаяся порывистым ветром. Непогода ожидается и в пятницу, и в субботу.



Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, после катастрофически мощных ливней в восточной части страны, размывших дороги и заливших поля и хутора, 29 августа правительство объявило режим чрезвычайного положения на 27 административных территориях – в Латгалии и Видземе. Но только для отрасли сельского хозяйства, а не пострадавшего региона в целом. Особое положение сохранится до 30 ноября.



Официальный режим ЧП позволит фермерам в упрощенном порядке оформить заявки на получение компенсаций и страховых возмещений в связи с ущербом, который понесли их хозяйства в последнюю декаду августа от паводка, вызванного мощными ливнями.