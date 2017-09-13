4 сентября закончился второй конкурс по представлению эскизов для памятника к столетию Латвии в Даугавпилсе. Общество «Latvijai-100» получило три эскиза.

8 сентября комиссия жюри их открыла и приняла решение представить на обсуждение горожан. Эскизы будут выставлены в течении двух недель с 13 по 27 сентября с 9:00 -18:00 часов ежедневно на первом этаже Виенибас намс (вход с улицы Гимназияс).

После этого жюри выберет ордин вариант, который станет основой для воздвижения памятника.

Просим горожан принять активное участие в обсуждении представленных эскизов, заполнив предложенную анкету.