За последние сутки во многих районах на востоке Латвии выпало уже более 20 миллиметров осадков, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Екабпилсе уровень осадков составил 21 миллиметр, в Резекне — 24, в Гулбене — 25, в Алуксне — не менее 27 миллиметров.



Во вторник во второй половине дня и в среду ночью во многих регионах Латвии прогремели грозы, которые местами принесли не только интенсивные ливни, но и град.



Восточные регионы страны до сих пор не оправились от августовских ливней. В Резекне 23-24 августа выпало 159 литров воды на квадратный метр, а за весь август — 237 миллиметров, что составляет 343% нормы.



До сих пор затоплены поймы Айвиексте. На предыдущей неделе уровень воды в реке начал падать, но сейчас вновь повышается. Высокий уровень воды после августовских ливней сохраняется и в Дубне. После ливней на этой неделе уровень воды поднялся почти на метр, местами затоплены низины.