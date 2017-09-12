Даугавпилсская городская дума повторно объявила конкурс на должности двух членов правления предприятия Daugavpils satiksme. Предыдущий конкрус завершился безрезультатно.

Напомним, что после увольнения прежних членов правления (Эвалда Мекшса и Сабины Шнепсте) данные вакансии временно заняли Дмитрий Родионов и Роман Савицкий.



Претенденты на должности членов правления могут подать необходимые документы в гордуму Даугавпилса и оставить их в Информационном бюро, либо прислать по почте на адрес: Daugavpils pilsētas dome, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.