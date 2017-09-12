"К сотрудничеству приглашены политики, чьи партии на муниципальных выборах не преодолели 5% барьер. В Даугавпилсской Думе ждут списки кандидатов от партий для работы в комиссиях, чтобы совместно решать актуальные для города проблемы",- сообщает сегодня сайт городской думы.

"Хорошую" идею подал Я. Лачплесис. Как пояснил мэр Рихард Эйгим в интервью на радио SWH+ Latgale, Я. Лачплесис сообщил, что у них в "Латгальской партии" осталось много людей "за чертой" на выборах, и им можно и нужно дать возможность работать. Сам мэр заявил, что это очень правильное и хорошее решение. Предложение, как говорится, заманчивое. Означает ли оно, что скоро в городской думе замелькают лица, за которых горожане не активно голосовали на выборах, тем самым показав, что не хотят видеть их в думе и доверять им решение важных для города проблем, покажет время. Свидетельствует ли это о том, что оппозицию намеренно «выдавливают» и из работы в комиссиях, опять же станет понятно чуть позднее. Ясно на данный момент одно — непримиримая «борьба за трон» в Даугавпилсе продолжается.