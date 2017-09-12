После наводнения в Латгале появились сомнения в качестве питьевой воды, поэтому незадолго до начала учебного года Инспекция здравоохранения призвала руководство Карсавского края, особенно пострадавшего от стихийных бедствий, провести анализ питьевой воды в школах. Хотя в результате проверки в Мердзенской школе была обнаружена кишечная палочка, местный чиновник об этом факте умолчал, сообщила передача «Запрещенный прием» на LTV.

Директор школы Инесе Авота рассказала программе, что в школе учится почти 60 детей. В конце августа инженер-эколог Юрис Воркалис взял анализы, однако школа не была проинформирована о результатах исследования.



Не была проинформирована и председатель краевой думы Инара Силицка.



Первоначально она выразила уверенность, что, если бы были какие-либо замечания о качестве питьевой воды, то «все бумаги, безусловно, были на моем столе».

Впрочем, она решила проверить ситуацию. Оказалось, что результаты анализов не обнадеживают.



«Это была инициатива инженера-эколога Воркалиса. На встрече с чиновниками он сказал, что с качеством воды все в порядке. Сейчас он в отпуске», — сказала Силицка.



В ситуацию вмешалась Инспекция здравоохранения, которая провела собственное расследование.



Вывод: в воде, действительно, есть кишечная палочка и еще 15 колиморфных бактерий, хотя норма равна нулю. Кроме того, эти бактерии были найдены в двух других школах края — Межвидской и Салнавской.

В этой связи, в учебные заведения привезли устройства для питьевой воды, а руководство края пообещало у инженера Воркалиса «попросить объяснение, а затем действовать соответствующим образом».